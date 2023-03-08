兌現承諾？馬斯克談新款小型車：大致自動駕駛、成本僅Model 3一半

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (7 日) 表示，公司正在研發的下一代小型車將主要以自動模式運行，這與他 2020 年的承諾相符。
馬斯克周二表示，他已有明確路徑可用特斯拉 Model 3 房車一半的製造成本來交付車輛，但他沒有提供該車款細節或時間表資訊。
馬斯克曾在 2020 年時表示，他「有信心」特斯拉能在約莫 3 年的時間內打造出一款 2.5 萬美元炫目的全自動小型電動車。
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (7 日) 表示，公司正在研發的下一代小型車將主要以自動模式運行，這與他 2020 年的承諾相符。
馬斯克周二表示，他已有明確路徑可用特斯拉 Model 3 房車一半的製造成本來交付車輛，但他沒有提供該車款細節或時間表資訊。
馬斯克曾在 2020 年時表示，他「有信心」特斯拉能在約莫 3 年的時間內打造出一款 2.5 萬美元炫目的全自動小型電動車。
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