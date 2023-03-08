削減成本措施奏效 馬斯克：推特下季現金流可望轉正

社交平台推特 (Twitter) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (7 日) 表示，由於推特一直積極削減成本，現金流有機會在下一季轉正。

馬斯克在摩根士丹利的網路直播投資人會議上表示，推特過去靠其傳訊服務賺錢的表現糟糕得令人吃驚。

馬斯克表示，推特已將其預估的 2023 年非債務支出自 45 億美元減少至 15 億美元，這係因削減其雲端服務開銷 40%，並關閉一個資料中心。此外，推特已裁員數千名員工。

馬斯克同時也是電動車廠特斯拉的執行長，去年 10 月以 440 億美元收購推特。他表示，由於在私有化交易中承擔的債務，推特每年還需支付約 15 億美元利息。

他補充，推特受到廣告大幅下滑的打擊，部分是因為廣告支出的周期性，還有一些是政治性理由。

自馬斯克收購以來，推特一直充滿混亂和不確定性，本周一又出現程式漏洞，導致數千名用戶無法連上平台，根據網路監管團體 NetBlocks，此為開年以來第六次重大中斷。

馬斯克談到周一的中斷，表示平台原本打算對 1% 的用戶進行小幅更動，結果造成所有用戶「災難性」的改變。他補充說，工程師正在對推特軟體代碼進行大量清理。

自馬斯克收購來，推特的穩定性一直為人詬病，消息指出，推特在大規模裁員中，有許多負責維修和防止服務中斷的工程師因裁員而出走。

馬斯克預估，需要耗費幾年的時間才能在推特打造管理團隊。然而，馬斯克因在推特上耗費太多時間，而遭特斯拉投資人的審查，他曾表示，今年年底前是為推特找尋新執行長的好時機。

他重申在推特上推出支付功能的計畫，其願景是用戶可透過單一點擊就向彼此轉帳。他說：「我認為，(推特) 有可能成為全球最大金融機構。」

提高平台上的廣告與顧客的相關性是該公司的另一大重點。部分廣告商逃離推特，是因為對自稱「言論自由絕對主義者」的馬斯克內容審查方法有所疑慮。

英國《金融時報》周二報導，歐盟監管機構要求馬斯克為推特聘請更多內容管理員，以遵守即將實施的法律。

根據該場直播期間所展示的資訊，推特第四季「可變現」的每日活躍用戶為 2.53 億人。馬斯克表示，藉由用戶每日在平台上合併使用時間達 1.3 億個小時，推特目前每小時賺取 5 至 6 美分，且可望將其提高到 15 到 20 美分。