摩根大通CEO：若美國經濟溫和衰退 利率可能上看6%

知名投行摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 週四 (19 日) 在世界經濟論壇受訪時表示，美國通膨可能尚未得到控制，若美國經歷一場溫和的衰退，聯邦資金利率可能上看 6%。

儘管聯準會聯準會自去年開始啟動升息循環，近期將聯邦資金利率上調至 15 年來的最高水平「4.25% 至 4.5%」來抑制通膨，但戴蒙認為，近期美國通膨放緩並非由於系統性變化，而是歸因於暫時性因素，好比國際油價回落和中國經濟因疫情而放緩。

戴蒙說：「受益於中國經濟放緩，油價略微下跌，我認為未來 10 年原油和天然氣價格可能會上漲，中國不會再出現通縮了。」

房地產危機以及新冠病毒疫情清零政策讓世界第二大經濟體「中國經濟」嚴重放緩 (圖片：AFP)

美債殖利率倒掛幅度惡化，加劇目前人們對經濟衰退的擔憂，由於就業市場和消費者需求依然強勁，促使聯準會官員仍認為有升息的空間。

根據聯準會最新利率點陣圖來看，多數官員預估 2023 年底聯邦資金利率將落在 5.00%~5.25% 區間。克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 近日主張利率超過 5.25%。聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 布拉德則支持今年底利率區間落在 5.25% 至 5.5%。

戴蒙研判：「很多潛在通膨不會那麼快消失，我實際上認為利率可能會高於 5%。」他還預期，如果美國經濟陷入衰退，即便是溫和的衰退，利率甚至可能上看 6%。

他補充道：「我預料會出現經濟衰退，但經濟總是有起有落，我真得沒花那麼多時間擔心它，我確實擔憂糟糕的政策會損害美國經濟成長。」