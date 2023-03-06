〈美股早盤〉市場靜待Fed主席鮑爾赴國會作證 主要指數開高

隨美國公債殖利率與就業數據在聯準會（Fed）主席鮑爾赴國會作證前回落，美股主要指數周一（6 日）開高，這些數據可能為利率走勢提供新的線索。

截稿前，道瓊工業指數漲近 90 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲 0.1%。

美股開盤前，主要指數期貨小幅走高，日內沒有能夠影響大盤的重要經濟數據和財報公布，投資人靜待本周 Fed 主席鮑爾國會聽證會以及非農就業數據。

美國 10 年期公債殖利率已從心理關鍵的 4% 關卡回落，目前約為 3.91%，較上周水準低 10 個基點以上。美元指數小幅走跌，截稿前報 104.44。

另外，中國周日公布今年經濟成長目標在 5% 左右，為 30 多年來新低。受此影響，大宗商品價格走跌。一些分析師認為，如果中國的目標能防止全球物價在該國經濟加速成長時出現新一輪漲勢，那麼這就是好事。

其他消息方面，歐洲央行（ECB）首席經濟學家雷恩（Philip Lane）周一在都柏林三一學院發表談話時表示，下周升息後 ECB 可能不得不再次上調借貸成本。這意味著 ECB 在 5 月時將繼續升息，屆時利率至少達 3.25%，市場目前預期 ECB 將在 3 月會議把利率升至 3%。

雷恩曾是愛爾蘭央行總裁，外界認為他是 ECB 中偏鴿派的一方，但他仍在談話中表示「潛在通膨壓力依然很高，而 5 月 ECB 的具體行動將很大程度上取決於數據」。

截至台北時間周一（6 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.13%，至每股 197.34 美元

美國電動車龍頭特斯拉不到兩個月，再次降價。該公司把美國的 Model S 和 Model X 售價分別下調 5 千與 1 萬美元，表明隨著經濟環境越發緊張，消費者對價格越來越敏感。不過，隨著車用電池重要原料鋰的價格於近幾周大幅下跌，電動車的成本壓力有望緩和。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 2.23%，至每股 154.40 美元

根據知名爆料人 Mark Gurman 透露，蘋果正在準備推出新款 iMac，最快將於今年下半年發布。據悉，新款 iMac 將採用與上一代相同的 24 吋螢幕，配色也與上一代相同（藍、銀、粉、橙），而該款 iMac 的亮點可能在於：搭載更強大的 M3 晶片，該晶片基於台積電 (2330-TW) 的 3 奈米製程。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.83%，至每股 247.41 美元

微軟近日推出全能型人工智慧模型──Kosmos-1。與局限於文本內容的 ChatGPT（LLM）相比，Kosmos-1 屬於多模式大型語言模型（MLLM），可以像人類思維一樣來處理文本、音訊、圖像和影片內容。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月耐久財訂單月率修正值預期 - 4.5%，前值 - 4.5%

美國 1 月工廠訂單月率預期 - 1.8%，前值 1.8%

華爾街分析：

高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 表示，對全球經濟而言，通膨的推動力可能不會這麼極端。他說：「我們在重新開放時最大的擔憂是石油。油價的大幅上漲將讓 Fed 的工作更加困難」。