經濟+裁員 Jefferies：美國豪宅市場正急速萎縮

根據最新研究，富人可能會暫時留住他們的豪宅，至少目前如此。

Jefferies 發布的最新研究顯示，美國 15 個主要房市的豪宅價格中值 1 月同比上漲 6%，較 12 月的 20% 急劇「減速」。豪宅的定義是售價超過 250 萬美元的住宅。

根據 Jefferies 的研究，壓力最大的豪宅市場之一是猶他州的 Party City。1 月豪宅銷售中位數價格暴跌 30%，繼 12 月下跌 6% 後連續第二個月下跌。

1 月豪宅市場的房價中值比掛牌價低 23%，幅度大於 11 月和 12 月。售價超過 250 萬美元的豪宅在房市上架天數為 61 天，創下多年新高，而 2022 年 1 月時僅有 37 天。

除了更高的利率，Jefferies 認為更廣泛的經濟變化，像是不斷增加的科技業裁員，正在給豪宅市場帶來壓力。

Jefferies 分析師馬吐斯祖斯基 (Jonathan Matuszewski) 指出，「2023 年 3 月的數據顯示，投資銀行的獎金下降了 30-50%。」「中級私募股權專業人士減少約 33%。」

他也利用這一驚人的發現將豪華家居用品零售商 RH (RH-US) 的評級從買進下修至持有。

他解釋說：「將評級下修至持有是因為豪宅市場正在努力穩定下來，而且企業削減員工和薪酬尚未波及到豪宅家具類別。」「由於目前的本益比合理地位於其他精品同行之間，並且更多的風險與回報反映在 2023 年財測中，因此我們轉向觀望。」

RH CEO 弗瑞德曼 (Gary Friedman) 也就豪宅市場狀況發出多次警告，他在 12 月財報電話會議上告訴分析師，「我認為房市已經崩潰。」「隨著利率上升，房市下降得更厲害。現在有太多不確定性。但我可以肯定的是，房市正在以 2008 年以來未見的水平崩潰。」