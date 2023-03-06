前財長蘇建榮掌金融研訓院董座 提四大願景強化金融業韌性

台灣金融研訓院今 (6) 日舉行董事長交接典禮，新任董事長蘇建榮致詞提出四大工作任務，包括：一、提高金融業競爭力，二、協助金融業國際化，三、填補學用落差，四、強化金融知識精進，達成全民金融的目標，盼能以此進一步強化金融業體質與韌性。

前台灣金融研訓院董事長吳中書去 (2022) 年接任台經院董事長後，其董座遺缺改由金管會副主委邱淑貞代理，台灣金融研訓院今天舉行董事會，通過由前財長蘇建榮擔任董座人事案，並於今天下午舉行交接儀式。

蘇建榮去年 12 月 25 日卸下財政部長一職後，旋即回歸台北大學重執教鞭，時隔不到 3 個月後，今天正式接下金融研訓院董事長一職。他在致詞時打趣的說，自己才過了 2 個月比較悠閒的教職生活後，現在就要承擔新的工作，而且在聽完後任務後，驚覺新工作「好重」!

蘇建榮表示，擔任台灣金融研訓院董事長後，將從四大工作重點著手，首先是提高金融業整體競爭力，他提到，包括永續金融、金融科技、資產管理等成專責團隊，透過訓練整體的能力，協助金融業發展。

第二則是協助金融業國際化，包括新南向、國際金融組織的參與協助金融業與國際市場連結，他以自己擔任財長時期參加 APEC、ADB(亞洲開發銀行) 等的經驗來說，永續金融已是這幾年的發展重點，因此這一部分，會設法協助金融業國際研訓機構及金融組織合作，協助金融業創新與發展。

第三、填補相關學用落差，他以自己在學校的經驗為例，面對 AI 發展趨勢，現有教育體系栽培現有的新進財金人員，到了業界後通常還是會有落差，因此研訓院將協助學校與產業建立溝通平台，以此縮短產學落差，讓學生畢業後能夠進入金融產業做進一步的發展。

第四、強化金融知識的精進，金融研訓院將結合金融機構，從小學到大學持續紮根推廣金融知識教育，並努力縮短城鄉差距以達到全民金融的目標，這些都是未來要跟金融研訓院全體同仁共同的努力的目標。

蘇建榮強調，台灣金融研訓院董事長雖然是兼任職務且不支薪，但自己會用擔任財政部長的精神與經驗，在教學之際也好好完成研訓院的工作，在金管會的政策原則下，為台灣金融業發展盡一份心力。