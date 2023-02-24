網傳普發現金時間點曝光 財政部駁斥：假的、具體時程待政院決定

財政部 23 日才公布普發現金的五大領取管道，網路隨即流傳申請日期等訊息，財政部今 (24) 日澄清，普發現金具體發放時程，必須等行政院拍板敲定發放日期，才會對外公布。

財政部昨天由財政部次長阮清華召開記者會，說明普發現金 6000 元的領取方式與身分資格，但今天市場隨即傳出線上申請預計在 2 月 28 日開跑，ATM 及郵局臨櫃領取則規劃 4 月 10 日上路等訊息。

對此，財政部傍晚發布聲明澄清，全民普發現金 6000 元的具體發放時程，必須等特別預算案完成法定程序後，再由行政院指定發放日，後續將正式對外公布。

財政部強調，目前相關發放程序尚未啟動，在行政院尚未公布發放前，請民眾留意假訊息，避免上當。

根據財政部規劃，普發現金共有 5 種管道可領取，包括：特定族群直接入帳、登記入帳、ATM 提領或到郵局臨櫃領現，偏鄉則以造冊方式發放，預計待立院三讀過後，預計半年時間可供領取。

其中在特定族群部分包括領有中低收入、老人津貼、身障補助、國民年金等這些人可免登記直接匯入帳戶，粗估這部分約有 400 萬人；在登記入帳部分，則可上 6000.gov.tw 官網登記後再匯入指定帳戶。

至於 ATM 部分，除了 8 家公股銀行外，民眾還能在中信銀、台新銀及國泰世華銀行、郵局等金融機構 ATM 提領，合計共有 12 家金融機構、共 24922 台 ATM 機台可領取，另外，民眾也可選擇到全台郵局直接領現。

另外，包括屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉，以及台東縣金鋒鄉等三個偏遠鄉鎮，將委由當地警力協助，也就是由當地派出所獲分駐所造冊後發放。

