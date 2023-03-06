創業家啟動產業大聯盟計畫 斥資4000萬元投資饌元

創業家兄弟 (8477-TW) 今 (6) 日宣布，以 4000 萬元投資饌元公司，取得其 34.78% 股權，藉此加速產品開發、推進海內外全通路市場布局，並正式宣告產業大聯盟計畫，從純電商通路轉型為涵蓋通路和品牌的零售集團。

創業家兄弟董事長郭書齊分享，看準大環境的整合機會，將透過策略合作開拓新商機，創業家以科技賦能，不以市占率為絕對指標，而是從消費者占有率角度為核心目標，此次投資饌元，主要是看準其經營的全方位健康消費市場具備發展性。



隨著創業家入主饌元，饌元創辦人暨執行長巫宗融也成為創業家核心經營團隊，並擔任創業家投資長一職。

創業家強調，此為啟動產業大聯盟計畫的第一步，接下來將透過不同的通路、品牌和跨市場，找到各消費領域的發展機會。



郭書齊不諱言，未來零售的戰場會是「跨維度、跨層級」盤根錯節春秋時代，此次的策略投資不是個案，而是作為產業聯盟縱橫的示範案例，巫宗融也將肩負重任啟動產業大聯盟計畫，推動國內更多公司聯合，讓更多通路和品牌有資源挑戰更大的舞台。



饌元成立於 2013 年，銷售橫跨包含運動、健身、環保、天然等各種健康主題，其事業體包括乳清蛋白 Tryall、天然食品麥片 DailyBoost 兩自有品牌、海內外數十家獨家代理品牌、經銷品牌和線上 UrMart 自有通路。



巫宗融表示，創業家具備數據核心拓展技術與行銷應用，雙方經營理念和共融互助性，是最佳的策略夥伴選擇，期透過本次策略合作，來擴大市場規模和獲利動能。



巫宗融後續將持續帶領饌元團隊深耕健康消費市場，並透過本次策略合作的資金挹注，開始拓展 GSEA 大東南亞市場。