稅收成長與經濟成長脫鉤 財政部歸納三大因素影響

觀察近年稅收年增率與經濟成長率，兩者經常出現背離走勢，財政部認為，稅收成長與經濟成長兩者背離，主要受三大原因影響，包括：物價、計算內涵及制度面等因素，導致稅收年增率明顯高於經濟成長率。

根據財政部發布的統計通報指出，近兩年稅收成長率明顯高於經濟成長率，且長期來看，稅收成長與經濟成長也沒有保持對應波動關係，以 2021 年來說，當年度稅收年增率將近 2 成，但經濟成長率僅 6.5%；2022 年稅收年增幅 13%，但經濟成長率卻只有 2.4%。

對於稅收年增率與經濟成長率出現明顯落差，財政部歸納出三大原因。

首先是物價因素，財政部指出，經濟成長率指實質國內生產毛額 (GDP) 的變動率，以表示經濟成長速度，也就是反映剔除物價影響後量的變動，而稅收增減則包 括價、量因素在內。

第二、計算內涵，GDP 是由各行業產出的商品或勞務總價值扣除中間投入後的附加價值加總而得，而稅收則是各稅目依各自稅源徵課後的稅收加總。

第三、制度面因素，這部分包含稅制或稅率變動，以及稽徵機關加強專案查核等措施，例如 2014 年營業稅、2015 年土增稅，分別受銀行保險業營業稅由 2% 調增至 5%，以及 2016 年實施房地合一稅等稅制影響而大幅增加，進而帶動稅收增幅明顯高於同期間經濟成長率。

此外，2020 年因稅務紓困及延分期繳稅措施，導致稅收年減 2.9%，2021 年則因疫情紓困免辦暫繳稅款遞延入帳，帶動稅收大增 19.8%，在稅制影響下，導致稅收走勢與經濟成長率落差擴大。

至於 2022 年則是受通膨升息壓力，加上中國封控措施干擾，全球終端需求萎縮 拖累我國外貿動能，使得經濟成長率回落至 2.4%，稅收除受前開因素影響外，在落後徵繳之所得稅實徵狀況良好下，2022 年稅收年增率仍達 13.0%，明顯高於經濟成長率。

