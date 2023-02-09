〈稅收統計〉財政部上修去年總稅收 超徵至5237億元

財政部統計處今 (9) 日公布去 (2022) 年稅收修正統計，經納計部分遞延入帳稅款，全年實徵淨額共 3 兆 2479 億元，較 2021 年增加 3737 億元，高出預算數約 5237 億元，比起修正前的 4950 億元、增加 287 億元。

至於今年 1 月實徵淨額共 1767 億元，較去年同期減少 265 億元、年減 13.0%，主要受證交稅、土增稅及貨物稅減少影響所致。

在證交稅部分，1 月上市櫃股票平均每日成交值 2771 億元，但受春節長假、交易日減少影響，使得成交值年減約 2 成，單月證交稅實徵淨額只剩 69 億元，較去年同期大減 106 億元，減幅高達 6 成之多，連續 13 個月負成長。

土增稅部分，1 月實徵淨額 51 億元，較去年同期減少 56 億元、減幅 52.1%，主要是因農曆春節工作天數減少，加上去年同期大額稅款案件所致。

根據統計，1 月土增稅徵起件數 3 萬 6739 件，較去年同期減少 2 萬 7134 件、年減 42.5%。

貨物稅部份，1 月實徵淨額 86 億元，較去年同期減少 39 億元、年減 31.1%，主要是車輛類減少 25 億元、年減幅 51.2%，另外油氣類也減少 11 億元；年減 17.3% 使得貨物稅收縮減的原因。

在各級政府稅收概況，中央政府 1 月稅收 (不含中央統籌分配稅款) 實徵淨額 1163 億元，較去年同期減少 181 億元、年減 13.5%；地方政府稅收 (含中央統籌分配稅款) 實徵淨額 493 億元，較去年同期減少 84 億元、年減 14.5%。