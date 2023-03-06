盤中速報 - 玉晶光(3406)股價大漲至431.5元，漲幅達7.2%

玉晶光(3406-TW)06日09:15股價上漲29元，報431.5元，漲幅7.2%，成交2,693張。

玉晶光(3406-TW)所屬產業為光電業，主要業務為各類光學鏡頭、鏡片研發及生產製造。高功率LED室內外照明產品。

近5日股價上漲3.47%，台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-365 張
  • 外資買賣超：-464 張
  • 投信買賣超：+52 張
  • 自營商買賣超：+47 張
  • 融資增減：+242 張
  • 融券增減：-137 張

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