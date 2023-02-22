鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估上修至30.59元，預估目標價為450元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2023年EPS預估：中位數由29.48元上修至30.59元，其中最高估值34.57元，最低估值21.15元，預估目標價為450元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|34.57
|38.99
|最低值
|21.15
|20.92
|平均值
|29.67
|31
|中位數
|30.59
|32.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|28,378,000
|35,654,000
|最低值
|17,466,551.73
|18,078,578.57
|平均值
|22,989,808.65
|25,630,895.83
|中位數
|23,244,000
|25,507,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|20.52
|27.42
|24.79
|9.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|16,736,453
|15,900,157
|12,045,811
|7,914,252
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3406/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。