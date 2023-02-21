玉晶光擬砸近20億元投資 同步擴充兩岸產能

玉晶光 (3406-TW)對今 (2023) 年營運看法仍正向，成長動能將來自光學元件、手機、VR 及 AR 小鏡頭等產品，玉晶光今 (21) 日通過以合計 19.65 億元進行台灣及廈門廠設備及產能的擴充。

玉晶光目前在台中及福建廈門都有設廠，公司考慮將部分 VR 產品產能移往廈門廠，產能擴充則以台中廠為主。今天通過的新增購置設備預算中，配置在台中的預算爲 6.75 億元，同時，對廈門廠新增購置設備預算則高達 12.9 億元。

玉晶光在 2023 年三大工作重點在與客戶溝通，將產能及新產品開發到位，以及產銷平衡做到高品質低成本製造；而手機搭配多鏡頭、提升規格加上虛擬實境 (VR) 產品開發，公司指出，光學產業仍是熱門行業。

玉晶光 2023 年 1 月營收爲 13.48 億元創歷史同期新高，月減 7.52%，年增 3.08%，玉晶光力拼今年首季營收表現將優於歷年同期。

玉晶光指出，玉晶光對未來營運仍是正面看待，同時另有部分客戶的新產品，玉晶光均能滿足客戶時程，至於何時會有較大貢獻，要看實際拉貨狀況而定。

玉晶光 2022 年前三季營收 134.69 億元，毛利率 38.21%，年增 3.37 個百分點，稅後純益 24.29 億元，年增 76.9%，已超越 2021 年全年，每股純益 21.57 元。