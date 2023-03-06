盤中速報 - 玉晶光(3406)急拉2.56%報419.5元，成交1,162張

玉晶光(3406-TW)近5分K漲速2.56%，06日09:08報419.5元，成交1,162張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
玉晶光(3406-TW)近5日股價上漲3.47%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.68%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-365 張
- 外資買賣超：-464 張
- 投信買賣超：+52 張
- 自營商買賣超：+47 張
- 融資增減：+242 張
- 融券增減：-137 張
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