盤中速報 - 玉晶光(3406)急拉2.56%報419.5元，成交1,162張

玉晶光(3406-TW)近5分K漲速2.56%，06日09:08報419.5元，成交1,162張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

玉晶光(3406-TW)近5日股價上漲3.47%，所屬產業為光電業，相關光電類指數上漲1.68%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-365 張
  • 外資買賣超：-464 張
  • 投信買賣超：+52 張
  • 自營商買賣超：+47 張
  • 融資增減：+242 張
  • 融券增減：-137 張

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