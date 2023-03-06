盤中速報 - 台嘉碩(3221)急跌-2.32%報29.55元，成交733張

台嘉碩(3221-TW)近5分K跌速2.32%，06日09:17報29.55元，成交733張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

台嘉碩(3221-TW)近5日股價上漲2.07%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.52%。櫃買指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+401 張
  • 外資買賣超：+170 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+231 張
  • 融資增減：-165 張
  • 融券增減：-17 張

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