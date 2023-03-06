〈商品報價〉BDI狂漲11天衝破1200點 周線連二紅

南美穀物旺季、中國兩會行情加持，波羅的海綜合指數 (BDI) 連十一漲飆破 1200 點大關，上周五 (3 日) 續揚 5.76% 或 46 點，收 1211 點，寫 2 個月以來新高，周線上漲 37.15%，連續第二周收紅。

散裝航運業者審慎樂觀第二季，值得注意的是，兩大環保新規加重老舊船舶淘汰壓力，而近年散裝投入的新船數量偏低，未來新船需求量提升後，市場缺船的情況會趨嚴重。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 195 點，或 19.5% 至 1195 點，周線飆漲 87.89%；平均日租金大增 1614 美元至 8296 美元。中國新財經政策加速經濟復甦，加上巴西礦場雨過天青恢復正常生產，海岬型船需求與運價可望持續回升。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走升 9 點，或 0.58% 至 1565 點，周線收漲 23.13%；平均日租金增加 81 美元至 14087 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 小跌 3 點，或 0.25% 至 1189 點。

鐵礦砂部分，天津港進口價上漲 0.16% 至 127.5 美元，周漲 0.63%；連續月紐約鐵礦石續跌 0.47% 至 125.8 美元，單周仍有 1.09% 的漲幅。

Mysteel 駐上海高級鐵礦石分析師 Yu Chen 表示，中國優於預期的經濟數據為市場注入一些信心，此外下游鋼廠需求持續改善，支撐了包括鐵礦砂在內的原物料價格。

Mysteel 數據顯示，截至 3 月 3 日，中國 247 家受訪鋼廠高爐開工率為 81.07%，年增 6.35%，但港口鐵礦砂庫存較上周減少 223 萬噸，至約 1.4 億噸。