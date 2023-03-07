〈商品報價〉BDI連12漲 海岬型日租金突破1萬美元

海岬型船需求強勁，日租金突破 1 萬美元，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 周一 (6 日) 攀升至去年 12 月 23 日以來新高，上漲 3.88% 或 47 點，收 1258 點，連續第 12 個交易日收紅。

散裝航商看好第一季淡季不淡，而隨著中國需求轉強、美國庫存消耗、通膨和能源價格等問題緩解，有利支持運價在第二季至第三季左右重現季節性旺季。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 134 點，或 11.21% 至 1329 點，寫八周以來最高點；平均日租金增加 1116 美元至 11026 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走升 17 點，或 1.09% 至 1582 點；平均日租金增加 153 美元至 14240 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 續跌 9 點，或 0.76% 至 1180 點。

鐵礦砂部分，受中國監管措施壓力，天津港進口價轉跌 1.7% 至 125.4 美元，周漲 0.63%；連續月紐約鐵礦石再跌 1.15% 至 124.5 美元。

中國發改委上周表示，已就應對近期原材料價格快速上漲徵求專家意見，專家表示為投機活動所驅動，建議加強市場監管。消息一出，市場擔心鐵礦砂價格面臨下跌壓力，部分多頭以平倉鎖定獲利。