BDI指數已由低點翻倍 歐洲能源危機有望拉高煤炭運輸需求

在各船類運費上漲的情況下，波羅的海乾散貨運價指數 (BDI) 周三 (5 日) 大漲 7.02%，至 7 月 28 日以來最高。與前期低點相較，已反彈達 99.2%，光是 9 月份 82.4% 的漲幅，也創下近兩年最大的單月漲幅。

BDI 由海岬型 (BCI)、巴拿馬型 (BPI) 和輕便型 (BSI) 共同組成，其中，主要運輸鐵礦砂和煤炭的海岬型指數，更是近期上漲的主要動力來源。

海岬型指數周三上漲 13.8%，至 2553 點，為 7 月 25 日以來最高，也是連 4 日上漲。巴拿馬型指數上漲 4.5%，為 3 周以來最好的單日漲勢，報 2205 點，為近三個月來最高。

輕便型指數周三上漲 8 點，達到 1676 點的一周高點，也是七日以來的最佳單日表現。

海岬型船載重噸在 15 萬噸及以上，主要運輸鐵礦䟞和煤炭，而中國對海外鐵礦砂需求較大，全球煤炭的銷量增幅明顯，也是海岬型船指數漲幅較大的另一個重要原因。

研究員表示，今年下半年，中國努力拉動經濟和穩定房地產均有利於散運市場，另外歐洲能源短缺拉高了煤炭需求，也明顯提振了散運市場。

據 Mysteel 報導認為，BDI 指數雖然已漲了一倍，但反彈行情仍被看好，主因是限制俄羅斯能源進口，歐洲在第 4 季將繼續增加煤炭需求，已經是較為確定的事件。

不過，全球貿易前景並非一帆風順。WTO 預測，明年全球貿易增長將放緩，理由是能源和食品價格大幅上漲以及利率上升，並警告說，如果烏克蘭戰爭惡化，貿易可能會收縮。