〈商品報價〉BDI連十漲 續揚4%至2個月最高點

需求強勁，波羅的海綜合指數 (BDI) 連十漲，周四 (2 日) 續揚 4.19% 或 46 點，收 1145 點，寫 1 月 5 日以來新高。

分析師指出，中國解封需求回溫，以及兩會拚經濟可期，有望激勵鐵礦砂、鋼材等進口增加，加上俄烏戰爭、中南美洲穀物出口旺季與散裝新增運力有限等因素，散裝市況未來半年至一年看旺。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 71 點，或 7.64% 至 1000 點，創六周以來新高；平均日租金增加 593 美元至 8296 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走升 41 點，或 2.71% 至 1556 點，連續第八個交易日收紅；平均日租金增加 372 美元至 14006 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 36 點，或 3.11% 至 1192 點。

鐵礦砂部分，受中國製造業 PMI 報喜，以及主要煉鋼城市取消環保限產令影響，天津港進口價上漲 0.35% 至 127.25 美元，連續月紐約鐵礦石下跌 0.32% 至 126.4 美元。

中國製造業 PMI 優於預期，加上中國最大鋼鐵生產中心邯鄲和唐山，周三在空氣品質改善後取消了限產措施，市場情緒回暖。海通期貨分析師表示，限產令取消，某種程度上促成鐵礦砂的漲勢，此外，鋼廠的鐵礦砂庫存徘徊於相對低水位，也支撐了鐵礦砂的價格。