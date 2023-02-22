不願返回辦公室 亞馬遜員工力求賈西回心轉意

一群亞馬遜 (AMZN-US) 員工正試圖促使執行長賈西 (Andy Jassy) 重新考慮要求員工待在辦公室的新政策。

賈西 (Andy Jassy) 上周五 (17 日) 向員工發布備忘錄，指示 5 月 1 日起公司員工每周至少在辦公室待 3 天，主張這將有益於公司文化和員工相互學習和協作的能力，扭轉先前放權給各部門經理決定其團隊進辦公室頻率的混合勞動政策。

然而，亞馬遜員工當天創建一個 Slack 頻道，以倡導遠程工作並相互表達對返回辦公室政策 (RTO) 的擔憂。截至周二上午，已有 1.4 萬名員工加入該 Slack 頻道。

這些員工起草一份請願書，呼籲賈西和 S 團隊的領導層揚棄新政策，指稱該作法「違背」亞馬遜的多元化和包容性、員工住房可負擔性、永續性，也無法令亞馬遜專注成為「地球上最好雇主」。

根據 Business Insider 先前報導的請願書草稿，其內容寫道：「我們呼籲亞馬遜捍衛其全球零售和技術領導者的角色和地位，立即取消 RTO 政策，並發布新政策，允許員工在團隊和工作角色允許的情況下，可選擇遠程或更靈活地工作。」

亞馬遜發言人僅以賈西關於 RTO 政策的部落格文章回應。

這些員工以賈西文章所說的「沒有一套萬能方法可以讓每個團隊最佳運作」反將一軍，並稱讚了遠程工作的好處。

起願書提道，員工相信亞馬遜對遠端工作的聲明並以此做了生活規劃，相信雇主不會強迫他們返回辦公室生活，但如今賈西的新政策粉碎了他們對亞馬遜領導層的信任，恐嚴重影響員工在生活和工作中的平衡。

一位不願透露姓名的員工表示，疫情大流行期間間搬家或被聘為遠程職位的員工擔心新政策恐影響他們。亞馬遜主要技術中心位於西雅圖、紐約和北加州，但過去 3 年亞馬遜採用更分散的勞動力，在這些地區以外聘僱更多員工。

亞馬遜沒有說明新政策是否會要求遠程員工搬家，賈西的聲明則提到「將有一小部分例外情況」，例如客服人員可選擇遠程工作。請願書也指出，一些全球團隊的員工進辦公室也同樣使用虛擬會議，因為他們的辦公室甚至可能沒有同事。

請願書援引內部數據顯示，喜歡「完全遠程工作搭配每月進辦公室 1 次」的員工人數比例相當高，喜歡每周最多進辦公室 1-2 天的員工人數也很多。請願書也提出，遠程工作可提高工作效率，並讓亞馬遜等企業減少開支並吸引和留住頂尖人才。