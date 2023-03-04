比亞迪交車數據亮眼 巴隆：證明孟格眼光

「股神」巴菲特長期投資夥伴孟格 (Charlie Munger) 日前盛讚比亞迪是他歷來最偏愛的股票，特斯拉的關鍵弱點是中國銷售遠遠落後比亞迪，巴隆周刊 (Barron’s) 認為，從比亞迪的交車量來看，證明孟格的獨到眼光。

比亞迪 (01211-HK) 本周三公布其 2 月乘用車銷量年增 112.3% 至 191664 輛，高於 1 月的 150164 輛，和去年 2 月的 90268 輛。

今年前兩個月，比亞迪共賣出 341828 輛電動乘用車，較去年同期增加近 90%。純電動車型銷量為 161977 輛，年增約 80%。

而根據乘聯會周六 (4 日) 公布的資料，中國 2 月電動車總銷量 50 萬輛，比亞迪占了 38.22%，一家獨占近四成市場。 資料顯示，中國 2 月電動車銷量年增 60%，月增 30%，都交出大幅成長。

巴隆認為，比亞迪交付量增加對所有電動車製造商來說都是好消息，因為這表明電動車市場仍在增長。但特斯拉 (TSLA-US) 的多頭可能會感到不安，因為比亞迪中占率的成長速度，看起來比特斯拉快。

持有比亞迪股票的波克夏副董事長查理 · 孟格 (Charlie Munger) 最近告訴 CNBC：「比亞迪在中國市場遙遙領先於特斯拉，幾乎到了荒謬的程度。」巴隆認為，從數字來看，孟格說得沒錯。

比亞迪迅速擴大領先優勢

中國是全球最大的新車和電動車市場。根據花旗分析師 Jeff Chung 追蹤的產業數據，2023 年前兩個月，特斯拉在中國售出約 6 萬輛電動車，比去年同期增加 40%。

由於特斯拉不公布中國市場每個月交車量，因此現有數據是根據車險註冊等得出的近似值。

花旗根據數據所做的分析顯示，2023 年初，特斯拉在中國的市占率可能增加一些，但在中國市場的增速仍落後於比亞迪。

比亞迪去年以 911140 輛純電動車，在電動車拿下 20% 市占率，而特斯拉去年以 44 萬輛車，握有約 10% 市占率。

雖然比亞迪在中國市場賣得較多，但售價比特斯拉汽車低，代表特斯拉的利潤要高得多。特斯拉在全世界銷售的純電動車，也高過比亞迪，而且特斯拉的上海廠也出口汽車到歐洲。由於特斯拉並非所有在中國生產的汽車都在中國國內銷售，因此特斯拉中國市占資料每月都會出現波動。

不過，比亞迪正在增加電動車和電池的產能，董事長王傳福已設下今年交車 400 萬輛汽車的目標。

比亞迪大部分電動車和混合動力車的售價在 1.5 萬美元至 3.4 萬美元之間，雖然遠低於特斯拉汽車的售價，不過比亞迪售價超過 4 萬美元的車型越來越多。

比亞迪計劃平價和高檔市場通吃。該公司正藉助旗下騰勢汽車 (Denza) 進入平價豪華車領域。根據最新數據，騰勢汽車 2 月交車 7325 輛 (包括 7015 輛騰勢 D9 DM-i，和 310 輛騰勢 D9 EV），月增 13.8%。



豪華車方面，比亞迪 1 月發布「仰望」，鎖定人民幣 80 萬元 (約 11 萬美元) 以上的豪華車，首發車型為越野休旅車 (SUV)。另一個專業個性化全新品牌也將於年底前推出，未來產品陣容將涵蓋跑車、越野、轎跑等多個品類，在比亞迪體系內將介於仰望與騰勢之間。



華爾街預估，中國電動車今年銷量將增長 30% 至 40%，從比亞迪在年初的銷售情況來看，這有可能實現。

特斯拉周四收盤重挫逾 5%，顯示分析師和投資人對周三投資人日活動感到失望，但周五反彈逾 3%。

「蔚小理」交付量憂喜參半

中國造車新勢力「蔚小理」近日也公布 2 月交車數據。蔚來汽車 (NIO -US) 該月交車 12157 輛，高於 1 月的 8506 輛。該公司之前預估，今年第 1 季交車量為 3.1 萬至 3.3 萬輛，代表 3 月將交車 1.1 到 1.5 萬輛，低於 2 月。蔚來預測第 1 季銷售額為 16 億美元，低於華爾街預估的 25 億美元。

理想汽車 (LI-US) 2 月交車 16620 輛，高於 1 月的 15141 輛。該公司預估第 1 季交車量約 5.35 萬輛，代表 3 月將交車超過 2.1 萬輛，接近該公司的最高紀錄。



小鵬汽車 (XPEV-US) 2 月交車量 6010 輛，較 1 月的 5218 輛增加 15%。小鵬尚未發布季報，預定 3 月 17 日發布第 4 季財報。



整體來說，「蔚小理」2 月共車 34787 輛汽車，高於 1 月的 28865 輛，但低於去年 12 月創紀錄的 48340 輛。

整體而言，理想的交車量符合華爾街分析師的預期，小鵬和蔚來的交付量則低於分析師預期。

交車數據公佈後，除了理想以外，蔚來和小鵬股價均有較重的跌幅。不過，「蔚小理」周四仍強勁上漲，其中小鵬漲逾 5%，理想漲逾 3%，蔚來漲逾 2%，主因是中國周三公布 2 月製造業景氣回溫，提振投資人對中國企業的信心。

中國周三公布的 2 月製造業採購經理人 (PMI) 報 52.6，連續第二個月擴張，且創 2012 年 4 月以來最高水準，非官方製造業 PMI 也報 56.3，同樣是連兩個月擴張。巴隆認為，良好的中國經濟數據對所有中概股都是利多。