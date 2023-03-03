鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-2.33元，預估目標價為14.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.54元上修至-2.33元，其中最高估值-1.77元，最低估值-4.88元，預估目標價為14.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.77
|1.57
|-1.58
|最低值
|-4.88
|-2.58
|-1.58
|平均值
|-2.78
|-0.4
|-1.58
|中位數
|-2.33
|-0.37
|-1.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|224,032,087.24
|262,014,000
|212,336,126
|最低值
|155,648,074.81
|179,200,497.88
|212,336,126
|平均值
|206,064,012.68
|225,001,753
|212,336,126
|中位數
|209,010,000
|232,664,723.24
|212,336,126
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.53
|0.17
|-1.77
|0.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|350,076,690
|269,911,051
|251,971,209
|279,376,115
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3481/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。