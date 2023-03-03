鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估上修至-2.33元，預估目標價為14.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.54元上修至-2.33元，其中最高估值-1.77元，最低估值-4.88元，預估目標價為14.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 -1.77 1.57 -1.58
最低值 -4.88 -2.58 -1.58
平均值 -2.78 -0.4 -1.58
中位數 -2.33 -0.37 -1.58

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 224,032,087.24 262,014,000 212,336,126
最低值 155,648,074.81 179,200,497.88 212,336,126
平均值 206,064,012.68 225,001,753 212,336,126
中位數 209,010,000 232,664,723.24 212,336,126

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 5.53 0.17 -1.77 0.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		 350,076,690 269,911,051 251,971,209 279,376,115

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3481/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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