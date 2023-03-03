鉅亨速報 - Factset 最新調查：景碩(3189-TW)EPS預估上修至12.34元，預估目標價為125元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對景碩(3189-TW)做出2023年EPS預估：中位數由12.2元上修至12.34元，其中最高估值18.25元，最低估值8.07元，預估目標價為125元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|18.25
|19.99
|26.23
|最低值
|8.07
|10.09
|26.23
|平均值
|12.22
|14.9
|26.23
|中位數
|12.34
|14.92
|26.23
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|45,100,000
|51,919,549
|62,598,506
|最低值
|33,918,791.65
|38,158,059.33
|62,598,506
|平均值
|38,529,500.01
|44,776,782.94
|62,598,506
|中位數
|38,692,000
|43,490,500
|62,598,506
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.47
|8.56
|1.21
|-4.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,626,486
|35,672,763
|27,098,474
|22,327,410
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3189/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。