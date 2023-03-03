群創小金雞睿生光電7日起競拍、底價59.83元 3/27掛牌上市

面板大廠群創 (3481-TW) 旗下小金雞睿生光電 (6861-TW) 配合上市前公開承銷，對外競價拍賣 2448 張，競拍底價 59.83 元，暫定承銷價 70 元，競拍時間自 3 月 7 日至 9 日、3 月 13 日開標，3 月 15 日至 19 日則將辦理公開申購，預計 21 日抽籤，暫定 3 月 27 日掛牌。

睿生光電表示，2015 年美國宣布精準醫療倡議，促使全球各大生技公司紛紛投入相關研究與開發，依據資誠 PwC 發布的《2022 精準治療之發展現況與趨勢》報告中指出，全球精準治療產業每年複合年成長約 10%，產值將在 2025 年達到 3814 億美元，其中，精準診斷在精準醫療中扮演相當重要的角色。

睿生光電董事長楊柱祥指出，睿生光電所生產的數位 X 光感測器元件、模組以及數位 X 光檢測設備未來輔以 AI 進行影像分析，可望使檢測精準度大為提升，從精準診斷進而做到精準預防，將疾病在尚未發病前加以預防控制。

依市調機構 MarketsandMarkets 資料顯示，數位 X 光檢測 2021 年市場規模為 111 億美元，預期在約 8.1% 的年均成長率下，2026 年時整體市場規模將達到 164 億美元。

睿生光電客戶遍及日本、韓國、中國、北美與歐洲，涵蓋區域為同業之最，透過一站式服務提供客戶不同運營模式的選擇，且其一條龍生產模式也可望大幅提升品質穩定性與成本競爭力，搭配其未來持續發展的智慧醫療市場，營運動能成長可期。