〈商品報價〉運價強彈 BDI再漲21%、BCI狂飆47%

鐵礦砂、煤礦及穀物進口升溫，使散裝船運價從近年低點反彈，由海岬型船日租金大漲 47% 帶動，波羅的海綜合指數 (BDI) 連續五日走強，周四 (23 日) 再度大漲 21%，上升 142 點至 816 點，寫一個多月以來新高，並創下 2020 年 6 月中旬以來最大單日漲幅。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 183 點，或 46.92% 至 573 點；平均日租金增加 1519 美元至 4754 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 走升 218 點，或 22.92% 至 1169 點；平均日租金增加 1963 美元至 10520 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 揚升 68 點，或 7.8% 至 940 點；平均日租金增加 45 美元至 10336 美元。

2 月下旬起，中國啟動解封，推升各項原物料需求，加上南美洲穀物旺季將至、印尼煤礦出口增加，散裝船市場趨活絡；而巴西黃豆豐收及美國穀物庫存也將推高散裝船運價，因為包括中國在內的買家，在去年供應衝擊後陸續補庫存。

鐵礦砂部分，天津港進口價續跌 0.3% 至 130.2 美元，連續月紐約鐵礦石轉跌 0.15% 至 130.19 美元。