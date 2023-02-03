散裝航商慧洋-KY 1月營收寫近2年低點 自結獲利年減96%

擁有國內最大散裝船隊的慧洋 - KY(2637-TW) 今 (3) 日公布 1 月合併營收為 13.33 億元，月減 11.14%、年減 30.96%，創 2011 年 3 月以來單月新低；慧洋也同步公告 1 月自結稅前盈餘為 3056 萬元，年減 96.47%，每股盈餘為 0.04 元。

慧洋說明，1 月受農曆年節影響，散裝市場拉貨動能趨緩，加上鐵礦砂進入出貨淡季，影響 BDI 指數波動劇烈，連帶衝擊各型船舶運價。

慧洋目前有超過一半的船舶為指數連結型租約，因此 1 月受現貨市場下跌的衝擊較大，不過，慧洋認為，隨著中國已採取解封政策，預期假期結束後經濟活動將持續復甦，可望帶動原物料需求回補。

慧洋目前旗下共有 140 艘船舶，平均船齡約 7 年，今年預計交付 7 艘新船，其中 1 艘 Handy 於第一季加入營運。

而因應船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII) 兩大環保法規 1 月已上路，慧洋也預告，將更積極處份舊船，使船隊運力維持在最佳狀態。

展望今年，慧洋採審慎樂觀態度，在更嚴的環保法規下，預計可能造成市場船舶降速，進而導致供給缺口擴大，但慧洋旗下船隊近 50% 船舶為節能船，並未受到任何影響，可依照以往速度持續運行，估全年固定租約有 5.88% 的換約漲幅。