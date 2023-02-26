本週操盤筆記：博通、電腦大廠財報 日銀總裁確認提名聽證會 ECB會議紀要

美股財報季持續，本周博通、惠普、戴爾等大廠將陸續公布財報，另外，日本參議院舉行確認日本央行總裁提名的聽證會，另外，歐洲央行 (ECB) 將公布 2 月會議紀要，英國央行總裁貝利、Fed 芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比將發表談話。以下是本週重要大事：

博通、電腦兩大品牌 百貨業財報接力

美股財報季持續，晶片大廠博通 (AVGO-US)、電腦大廠惠普 (HPQ-US)、戴爾 (DELL-US) 本周將公布財報，百貨業則有目標百貨 (TGT-US)、梅西百貨 (M-US)、百思買 (BBY-US) 公布財報與展望。

另外，電動車新創理想汽車 (LI-US)、Fisker (FSR-US)、Rivian (RIVN-US)、蔚來汽車 (NIO-US) 將公布財報。

日本參議院舉行日銀總裁提名聽證會

繼上周日本眾議院後，本周參議院將舉行確認日本央行總裁提名聽證會，關注值田和男在國會聽證會上對 YCC 政策的觀點。日本政府近期提名植田和男 (Kazuo Ueda) 擔任下一任日本央行 (日銀) 總裁，日銀執行董事內田真一 (Shinichi Uchida) 和前金融廳長官氷見野良三 (Ryozo Himino) 為副總裁。

歐洲央行會議紀要 英國央行、Fed 官員發表談話

Fed 上週公佈 2 月會議紀要，多數官員支持放慢加息步伐至 25 個基點，但少數官員支持加息 50 個基點，並認為通膨仍然遠高於 2% 目標，未足以暫停加息，而本周歐洲央行也將公布 2 月會議紀要，市場關注歐洲央行對後市看法，另外，英國央行總裁貝利、Fed 芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比也將發表談話。