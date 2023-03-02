歐元區2月通膨不見退燒 ECB升息之路恐遠未結束

歐盟統計局（Eurostat）周四（2 日）公布最新數據顯示，受能源價格下滑影響，歐元區 2 月消費者物價指數（CPI）增幅已從高點回落，然而食品價格逐月上漲抵銷能源價格下降，核心 CPI 增幅超預期反彈，意味著歐洲央行（ECB）升息之路還沒結束。

根據歐盟統計局數據，歐元區 2 月調和 CPI 初值年升 8.5%，高於市場預期的 8.3%，較前值 8.6% 小幅回落，為去年 5 月以來新低。而剔除波動較大的能源和食品 2 月核心調和 CPI 年增 5.6%，遠超市場預期與前值 5.3%，仍處在歷史高峰。市場分析認為，核心 CPI 增幅超預期反彈強化 ECB 持續升息的理由。

按月來看，歐元區 2 月調和 CPI 成長 0.8%，高於市場預期的 0.5%，前值為 - 0.2%；核心 CPI 月增 0.8%，遠高於前值 - 0.8%。

市場分析指出，儘管整體通膨遠低於 2022 年 10 月的兩位數高峰，但降幅並不明顯，加劇外界擔憂，即此前能源價格飆升已透過所謂的第二輪效應滲透到經濟中，讓通膨變得更加頑強。投資人目前預估，ECB 將在 3、5 月累積升息 100 個基點，利率峰值將至 4.1% 左右。

ECB 總裁拉加德今日稍早接受媒體採訪時表示，預估 ECB 在 3 越需要升息 2 碼（50 個基點），必須採取一切必要措施來遏止通膨，之後可能會繼續升息。

歐洲各國通膨居高不下，法國和西班牙通膨超預期、德國 2 月通膨意外加速至 9.3%，截至今年 2 月，ECB 本輪升息周期已累積升息 300 個基點，市場普遍預估 3 月會再升息 2 碼。最近的數據讓投資人進一步押注升息前景。

拉加德已經定調，只有在通膨率保證在 2% 的情況下才有可能降息。她說：「歐洲央行利率必須保持限制性遏止通膨。決策者會竭盡全力讓通膨回到 2%，目前通膨約是該目標水準的 4 倍。另外，歐洲央行利率不會回到負值水準，只有在通膨率保證在 2% 的情況下才有可能降息。」

此外，法國央行總裁、德國央行總裁和愛沙尼亞央行總裁皆強調堅持貨幣緊縮立場。投資人目前預估歐洲央行存款利率將從目前的 2.5% 升至 4% 的峰值水準。

