〈財報〉柯爾百貨假日季大幅虧損 股價暴跌

柯爾百貨 (Kohl"s)(KSS-US) 股價周三盤前暴跌，該零售商公布上季巨額虧損，假日季銷售額下降約 7%。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，與華爾街預期相比，這家零售商在截至 1 月 28 日當季的業績表現如下：

●每股虧損 2.49 美元，較預期每股獲利 98 美分完全逆轉

●營收 57.8 億美元，低於預期的 59.9 億美元

柯爾也對未來一年前景持悲觀態度。該公司表示，預計淨銷售額將下降 2% 至 4%，其中納入今年第 53 周的影響。該公司預計稀釋後每股獲利在 2.1 至 2.7 美元之間，不包括非經常性費用。

該零售商應對激進股東壓力、領導層變動和更具挑戰性的經濟背景。

時任 CEO 的加斯 (Michelle Gass) 於 11 月宣布將離職，成為 Levi Strauss & Co (LEVI-US) 的總裁兼見習 CEO。她的離職是源自激進股東 Ancora Holdings 和 Macellum Advisors 質疑柯爾的扭虧為盈戰略、推動改善其銷售趨勢並呼籲另尋新領導層。

在去年夏天柯爾百貨結束出售給 The Vitamin Shoppe 母公司 Franchise Group 的談判後，來自這些股東的壓力就越來越大。

柯爾百貨上月宣布，臨時 CEO 金斯伯里 (Tom Kingsbury) 將扶正。他之前是 Burlington Stores (BURL-US) 的 CEO。柯爾百貨表示當已與 Macellum Advisors 達成合作協議，任命其提名的金斯伯里擔任該職位。

柯爾百貨拒絕提供假期季展望，並在 11 月取消了全年財測，聲稱通貨膨脹損害了消費者支出，並使未來的銷售模式難以預測。

截至周二 (28 日) 收盤，柯爾股價今年來上漲約 11%，超過標普 500 指數約 3% 的漲幅。股價收於 28.04 美元，公司市值接近 31 億美元。