傳特斯拉改版Model Y明年投產 計畫代號「Juniper」

路透周三（1 日）援引 3 名知情人士消息報導，特斯拉正準備對其最暢銷的 Model Y 車款進行生產改造。這項名為「Project Juniper」的改造計畫涉及 Model Y 的外觀和內部，目標是在 2024 年開始生產。其中一名知情人士透露，預估這款改版 Model Y 的投產時間為 2024 年 10 月。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 1.19%，每股暫報 208.15 美元。

Model Y 的改版意味著特斯拉有望在未來兩年推出其最暢銷車型的新版本，以應對該公司在中國和美國等主要市場的壓力。在電動汽車買家面臨越來越多選擇的時候，特斯拉需要其最暢銷車型産生視覺變化，滿足消費者的新鮮感。

分析師表示，在推出買家所追求的新車型、改進的導航系統或豪華內部方面，特斯拉被認為落後於其競爭對手。

特斯拉尚未就其商品策略或計劃中的車款變化發表評論。當路透問及 Model Y 的計畫時，特斯拉並未立即回應置評請求，該車款是去年在加州、中國和歐洲最暢銷的車型。

特斯拉將於美國時間 3 月 1 日舉辦 2023 年投資者日活動。投資人將能夠看到該公司最先進的生產線，並與領導團隊就長期擴張計畫、第三代平台、資本配置等問題進行討論。

此外，特斯拉執行長馬斯克日前曾在推特表示，公司的「Master Plan」第三階段計畫將於投資者日當天公布。一些市場分析師預估，這可能會成為增強投資人信心的潛在催化劑。

Model 3 也傳改版 計畫代號「Highland」

路透報導還指出，特斯拉已經在重組其上海組裝工廠，替改版的 Model 3 做準備，計畫代號為「Highland」。知情人士透露，Highland 版的 Model 3 預估會在 9 月開始投產。

參與「Highland」計畫的人士表示，透過這項改版計畫，特斯拉的目標是降低生產成本，提升 Model 3 的吸引力。據悉，該款車型的外觀和動力系統性能也會有所改變，但重點是在生產效率方面。