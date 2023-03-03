【行情熱點】澳元/美元暴跌，澳洲聯儲鷹聲不及聯準會響亮？

過去幾周澳元走勢不佳

盡管澳洲聯儲立場可能變得更加鷹派，但本月以來澳元兌 G10 貨幣全線走軟。澳洲聯儲月初將現金利率上調 25 個基點至 3.35%，為 10 多年來的最高水平。然而，澳元動力不足，2 月迄今澳元 / 美元下跌約 5%。在作者下筆時，該貨幣對波動於 0.6700 關鍵支撐位上方。

在經濟增長放緩、利率持續上升的背景下，人們對澳大利亞經濟健康狀況的擔憂加劇。該國通膨仍居高不下，去年四季度 CPI 同比上漲 7.8%，創下自 1990 年第一季度以來的最高水平。高通膨很可能迫使澳洲聯儲進一步采取緊縮行動，今年經濟衰退的風險也將隨之上升。

快速來看一下技術面，月線圖上澳元 / 美元仍處於壓力之下。看跌吞噬 K 線形態的出現預示著匯價將進一步下行，一旦跌破 0.6700，將為其下探更低的水平打開通道。

澳洲聯儲 VS 聯準會 誰的鷹聲更嘹亮？

澳元 / 美元已成為澳洲聯儲和聯準會鷹派程度角力的戰場。

盡管兩家央行都持鷹派立場，但澳元 / 美元走勢表明聯準會正在贏得這場拉鋸戰，市場對聯準會繼續升息的預期以及強勁的美國經濟數據增強了美元多頭的力量。回顧澳洲聯儲會議紀要，央行曾考慮升息 50 個基點，但最終在 2 月份升息 25 個基點。盡管澳洲聯儲傳遞出鷹派信息以及進一步升息的信號，澳元多頭仍未能獲得有效支持。

另一方面，美元兌 G10 貨幣全面升值，這不僅得益於強勁的就業數據，還得益於通膨保持粘性以及聯準會官員不斷發表強硬言論。目前市場對美國利率水平較長時間內保持高位的預期升溫，這顯然提振了美元人氣。據彭博社的調查數據，預計聯準會將在 3 月、4 月和 6 月各升息 25 個基點，然後迎接升息周期的尾聲。

本周重點關注以下數據

受若干關鍵經濟數據影響，本周澳元波動性可能上升。

周二，澳大利亞將發布最新零售銷售數據，投資者可從中進一步了解該國經濟健康狀況。鑒於消費支出在經濟活動中占據相當大的比重，該數據可能在市場中激起漣漪。由於高生活成本壓力，去年 12 月零售銷售環比下降 3.9%，預計 2023 年 1 月銷售額將反彈 1.5%。

對於澳元而言，本周主要的風險事件和潛在的市場影響因素是 2022 年第四季度 GDP 數據。2022 年第三季度 GDP 同比增長 5.9%，市場預期第四季度同比增幅將放緩至 2.7%。同樣受到矚目的還有通膨數據，去年 12 月 CPI 同比上漲 8.4%，市場預計 1 月份同比漲幅將回落至 8.1%。如果零售數據和 GDP 數據均令人失望，則可能加劇經濟衰退擔憂——尤其是在通膨繼續居高不下的情況下。另一方面，如果數據表現向好，緩解增長擔憂，那麼可能會提振澳元人氣。

美元本周可能會受到消費者信心指數、供應管理協會 (ISM) 制造業數據和上周初請失業救濟人數影響。

如果 0.6700 未能提供強有力的支撐，澳元 / 美元將迎來破位下跌行情。日線失守該水平後，可能進一步下探 0.6600 和 0.6420；反之，如果匯價能自 0.6700 反彈企穩，則下一關鍵目標指向 50 日和 200 日均線上方的 0.6870。

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