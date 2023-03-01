〈財報〉蔚來汽車上季營收不及預期 淨損擴大近人民幣58億元

中國電動車製造商蔚來汽車周三（1 日）美股盤前公布 2022 會計年度第四季財報，儘管營收連續 11 季正成長且年增逾 6 成，但該季淨損擴大近人民幣 58 億元（以下單位皆同）、毛利率驟降至 3.9%，讓該公司上月優秀的交車成績單蒙塵，盤前股價衝高後回落。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 美股盤前股價上漲 0.11%，每股暫報 9.40 美元，此前一度漲近 7%。

根據財報，蔚來汽車去年第四季營收年增 62.2% 至 160.6 億元，季增 23.5%，連續 11 季度年增正成長，但不及市場預期的 171 億元。

蔚來汽車上季電動車營收年增 60.2% 至 14.75 億元，季增 23.7%；毛利為 6.28 億元，年減 63.4%%，季減 64.2%；毛利率大幅下降至 3.9%，去年第四季為 17.2%，三季毛利率為 13.3%；歸屬公司普通股股東淨損為 57.86 億元。

(圖：蔚來汽車財報)

車輛交付方面，蔚來汽車上季交付輛報 40,052 輛，包括 20,824 輛高檔智慧電動 SUV 以及 19,228 輛高檔智慧電動車，年增 60%、季增 26.7%。去年全年，蔚來汽車總共交付 122,486 輛電動車，年增 34%。

與此同時，蔚來汽車也公布今年 2 月交車量，交付新車 12,157 輛，年增 98.3%、季增 42.9%，今年前兩月總共累積交付 20,663 輛，年增 30.9%。

值得注意的是，蔚來汽車上季銷售成本大幅成長，而這此影響下毛利率也呈現持續下滑趨勢，該公司上季毛利率為 3.9%，較去年同期相比大幅下滑。

另外，蔚來汽車上季研發費用持續高速成長，去年第四季的研發費用為 39.81 億元，較 2021 年第三季成長 111.7%、較 2022 年第二季成長 35.2%。該公司表示，相關成長主要由於研發職位的人員成本增加以及新產品和技術設計與開發成本增加所致。

展望未來，未來汽車目前預估今年第一季的交車量介在 3.1 萬至 3.3 萬輛之間，年增約 20.3% 至 28.1%；該季營收估介在 106.2 億至 115.4 億元，年增約 10.2% 至 16.5%。