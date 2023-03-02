台股除權息行情即將起跑 股利政策陸續宣布 市場資金轉向高殖利率題材

一、全球投資人關注美國終點利率

二月份的美國股市表現疲弱，在月初創下反彈高點後反轉走低，波段拉回近 5.0%，跌勢尤其集中在下半月，歸根究底主要因素還是在於聯準會的終點利率會在哪裡?

首先 2 月份美國服務業 PMI 初值 50.5 重返榮枯線之上，意外強勁的經濟數據並非聯準會希望看到的經濟降溫，因此市場不但更加確信利率將會保持高位一段時間，甚至引起擴大升息幅度的聯想。

其次最新的 1 月 PCE 物價指數年增率 5.4%，高於市場預期的 5%；月增率 0.6% 也高於市場預期的 0.4%，並創下半年來最大漲幅。這代表聯準會繼續升息的可能性提高，市場已經預期 3 月份的利率會議，將不可避免地看到上調點陣圖的預測。

根據 FedWatch 預測未來升息機率統計，下次會議一次性升息 2 碼的可能性約為 26%，更重要的是除了 3 月之外，接續的 5、6 月都會升息 1 碼，大幅推升終點利率的預期，顯然高通貨膨脹以及高利率依舊是左右美國股市的重要因素，在這兩大環節緊扣之下，美國陷入經濟衰退機率漸增，但就是越多壞消息對於股市加速趕底未必是壞事。

二、台股趨勢與布局方向

至於二月份的台北股市表現相對好得多，整體高檔震盪下跌不深，也始終守住農曆年後新春開盤跳空缺口，月線拉回連續 3 日有撐、季線翻揚走升，顯示向上趨勢並未改變，連假結束後的本週多頭再發動挑戰的可能性很高。

倘若美國經濟有偏向硬著陸的趨勢，後續股價修正程度會相對比較大，因此布局時間下半年較佳；現階段台北股市的操作，優先考慮高股息個股、防禦型策略較佳，因為台北股市除權息行情即將起跑，隨著股利政策陸續宣布，市場資金轉向高殖利率題材股票。

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