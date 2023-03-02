星宇航A350廣體機飛進東北亞 選定東京、沖繩

星宇航空 (2646-TW) 今 (2) 日宣布，A350 機型於 3 月起選定東京、沖繩二大日本觀光勝地，首度飛進東北亞，讓往來日本的旅客可期間限定體驗星宇升級版商務艙和全新豪華經濟艙。

星宇說明，目前台北 - 東京航線一日飛航 2 班，3 月起 1 班將由 A350 執飛，而台北 - 沖繩航線 3 月 1 日至 3 月 25 日每日 1 班期間限定由 A350 執飛。

星宇強調，A350 機艙是 Airbus 亞太區首架進化版 A350，客艙增加 4 吋寬度，也是全球首架設置動態迎賓飾板的 A350，而全新推出的商務艙皆配有隱密程度高的 48.5 吋全閉式拉門，更採用 NASA 太空科技，導入 Zero G(零重力) 模式，可舒緩旅客長途飛行的疲勞。

除了以 A350 新機搶日本航點市占，星宇本月起也將用以飛航澳門、曼谷航線部分航班。

星宇機隊持續按規劃擴張，目前已擁有 19 架航機，包括 13 架 A321neo、4 架 A330neo 和 2 架 A350，航點包括峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內和宿霧等，共 15 個城市，4 月 26 日將開航洛杉磯航線，開啟轉機市場。