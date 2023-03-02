【產業概觀】伺服器是什麼？ChatGPT的必需品；伺服器概念股有哪些？

ChatGPT 持續發酵，Google 發布紅色警戒，AI 應用成了近期市場的主要話題，先前在 GPT 簡介時有提及「AI 就是透過蒐集數據、分析資料、給出答案，得到反饋並調整錯誤，簡而言之就是持續透過機器學習 Trial and Error 並優化。」但需要完成上面這件事，晶片運算能力就顯得非常重要，也因此才會有法人認為 ChatGPT 的爆紅，將帶動高階伺服器的發展。本篇就來帶你一起了解伺服器！

一、伺服器簡介、特點

伺服器是專門用於處理和儲存大量資料的電腦系統。通常被用於企業和組織中，運行和支援各種應用程序和服務，如網站、資料庫、電子郵件、檔案共享、遠程存取等。

由於應用場景是在企業與資料中心，對於硬體的可靠性、高效能、擴展性與安全性皆相當要求，顧建置成本較一般家用電腦高。

二、伺服器製造流程

在收到客戶的需求後，伺服器製造流程主要分為三大步驟，首先依需求找到零件材料，接著組裝製造，最後品質檢測後交付給客戶。

在零件使用上，伺服器主要有 CPU、主機板、記憶體、硬碟、顯示卡、電源這幾項元素。

隨著科技趨勢，業界持續追求運算力更強大伺服器，關鍵零件除了中央處理器 (CPU) 之外，圖形處理器 (GPU) 近年來也受到重視，高階伺服器要同時採用先進的 CPU 與 GPU。才能躍進高效能運算(HPC) 的層級，缺一不可，原因是沒有 CPU，伺服器就無法運作，因為 CPU 好比汽車的引擎，其他零件都是配合它運作。

CPU 的時脈速度較高、延遲較低，快取空間較大，控制單元與 ALU 的設計也較為複雜，因此，CPU 是處理器當中的「通才」，擁有高度的靈活性，能處理邏輯設計非常繁雜的運算指令。相較下，GPU 擁有大量核心數及比較高的資料吞吐量，適合快速處理簡單運算，可說是「專才型」處理器。

除了渲染圖像之外，GPU 在需密集資料運算的領域也嶄露頭角，如在大數據分析、機器學習、AI 人工智慧發展等方面，這也是為什麼當 ChatGPT 熱潮起時，GPU 大廠 NVIDIA 股價能受市場追捧的原因。

三、伺服器概念股

在伺服器製造流程中，我們提到關鍵零件主要有 CPU、主機板、記憶體、硬碟、顯示卡、電源。CPU 主要有 Intel、AMD；GPU 則是 NVIDIA；記憶體、硬碟則有美光、海力士、三星、東芝、WD、希捷等，在製造與組裝的部分則是有華碩、華為、聯想、戴爾、惠普、宏碁等。

台灣廠商則多為代工製造或組裝，但由於高速運算需要高效能晶片，因此對先進製程會有需求，且運算的提升也會帶動周邊高速傳輸的需求，因此就會有許多廠商受惠，整理的伺服器概念股如下

即便當前研調下修 2023 伺服器出貨量，年增預估「1.87％降至 1.31％」，但在 ChatGPT 熱潮帶動下，廠商前仆後繼的投入仍有利於伺服器產業長遠的發展

(延伸閱讀: 伺服器產業準備出頭天，產業大解析)

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