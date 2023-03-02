遠傳MWC 2023廣結盟 擴大5G實力

2023 世界行動通訊大會 (MWC) 今 (2) 日進入第四天尾聲，遠傳 (4904-TW) 總座井琪親率經營團隊，全程出席通訊業界的盛會，除了與國際頂尖大廠愛立信、網通大廠光寶科技合作展出最新 5G 創新應用，也把握機會與 MWC 台灣館的產業鏈伙伴、國際電信巨擘、頂尖科技大廠深入交流，包含甫於去年底聯手推出「遠傳守護網」的全球資安科技大廠 Allot、國產 5G 專網 RAN 生態圈伙伴和碩等企業，共同驅動 5G 新商機。

網路資安議題在全球受到的重視與日俱增，遠傳與專為企業和運營商提供網路智慧化和安全方案的國際資安科技大廠 Allot 合作，於去年 12 月聯手推出重磅級服務「遠傳守護網」，並依對象分為「防駭心守護」、「兒少心守護」兩項方案，引起用戶熱烈迴響，推出短短三個月開出紅盤，訂閱用戶數高達近 20 萬，總計安全偵測次數達 27 億次、為 3 成用戶自動擋下惡意程式、釣魚網站、病毒等資安威脅，且用戶不需下載任何 APP、安裝軟體，毒駭資料庫會自動更新，是守護用戶的神隊友。

據遠傳觀察，「遠傳守護網」最受夾心族青睞，用戶比例高達四成，除了其中「防駭心守護」幫長輩杜絕網路詐騙、惡意程式攻擊；還可選擇「兒少心守護」幫小孩設定色情暴力防護、上網時間管理功能，是上有老、下有小的夾心族好幫手。

現代詐騙手法日新月異、受害事件頻傳，包含日前「政府普發現金」詐騙簡訊事件等，民眾受害一次即身家損失慘重，「遠傳守護網」輕鬆檔下危機，時時刻刻阻絕風險，備受用戶好評！遠傳總座井琪也藉由 MWC 國際舞台，與合作「遠傳守護網」的國際資安科技大廠 Allot 全球業務資深副總 Assaf Eyal 深度交流，探討未來合作發展。

MWC 台灣館今年以「台灣 5G 開放網路架構生態鏈」為主題，匯聚晶片、終端設備、基地台、傳輸設備、核心網路至系統整合方案等企業，向全球秀出堅強的 5G 實力。

遠傳積極響應政府政策，於 2021 年即宣布攜手和碩等台廠，共組 5G 專網 RAN 生態圈，搭配遠傳採用國際大廠諾基亞 (Nokia) 方案建置之 5G 專網專用的獨立組網模式（Standalone，SA）核心網，於 2021 年即完成 n78 頻段 5G 專網端對端整合測試驗證。

此外，去年攜手和碩，以 5G 專網打造智慧娛樂展演服務，提供消費者多地共演的沉浸式展演體驗，展現遠傳 5G 生態圈的資通訊整合技術實力。未來遠傳也將持續結合生態圈夥伴能量，齊心提升台灣 5G 的產業價值，打造國際供應鏈的關鍵地位。

遠傳積極推動 5G 進程，超前部署 B5G(Beyond 5G) 、插旗下一代技術發展，於今年二月下旬率先宣布與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」(MOU)， 雙方將深化 B5G 網路前瞻技術合作，共同探索三大面向，包含 5G Advanced 網路技術演進、以 AI 打造智慧節能網路，以及藉由開放「全球網路應用程式介面 (Application Programming Interface, API)」 推升遠傳新經濟成長。目標精進網路效能與用戶體驗，邁向淨零永續發展，成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴，加速全球產業創新升級。