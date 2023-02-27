手握大筆現金 馬斯克建議巴菲特投資特斯拉

有網友在近日於社交媒體平台上詢問特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk)，「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 手握大筆現金，應買入哪些股票，而馬斯克的回答似乎暗示巴菲特應買入特斯拉。

一名網友在推特上向馬斯克詢問，巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 坐擁超過 1280 億美元的現金，應該要買入哪些股票。馬斯克隨即回覆，應該買入以「T」開頭的公司，明顯暗示是特斯拉。

馬斯克隨後也表示，在 2008 年與巴菲特黃金搭擋、波克夏副董事長孟格 (Charlie Munger) 共進午餐時，孟格本來可以買進在當時估值為 2 億美元的特斯拉，而特斯拉市值現在超過 6000 億美元。

孟格在去年曾高度評價馬斯克經營成功，讓特斯拉創下美國汽車業的「小奇蹟」，但他卻今年表示，與比亞迪相比，特斯拉相形見絀，他更願意投資比亞迪。

孟格解釋：「特斯拉去年在中國兩度降價，但比亞迪卻提高售價，比亞迪在中國遙遙領先特斯拉，這幾乎荒繆。比亞迪去年在中國的汽車業務稅後利潤超過 20 億美元，令人難以置信。」不過，孟格也補充道：「我不買特斯拉，但也不做空特斯拉。」

今年以來美股的強勁反彈，讓去年大賺的空軍吃足苦頭。特斯拉長期以來一直是做空者的重要目標。 S3 的數據顯示，特斯拉也是 2022 年被做空最多的股票，這支股票去年暴跌 65%，創下有史以來最大年度跌幅，讓空頭大賺 160 億美元收益。

但今年早些時候，隨著科技行業整體上漲，以及對特斯拉產品的需求上升，特斯拉股價飆升，直到近幾天才降溫。特斯拉空頭今年已經承受了大約 72 億美元的賬面損失，在此期間特斯拉股價飆升了約 83%。