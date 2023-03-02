馬斯克：AI讓我備感壓力

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 週三 (1 日) 坦言，人工智慧 (AI) 讓他備感壓力，因為他認為，美國政府應該要有此領域的監管單位，避免 AI 走向危險的境界。

馬斯克在 2023 年特斯拉投資者日上闡述其長期願景「宏偉計畫第三部曲 (Master Plan 3)」，並討論特斯拉如何在日益激烈的競爭中擴大規模。

宏偉計畫第三部曲中，馬斯克強調，人工智慧 (AI) 將發揮重要作用，幫助擴大特斯拉和將世界轉變為潔淨能源的世界，但他最大的壓力來源就是，美國政府理應監管 AI 領域。

特斯拉播放的宣傳影片中出現，人形機器人 Optimus 操控其他 Optimus 機器人的組件，組裝 Optimus 複製品。特斯拉高層還詳細介紹特斯拉如何使用 AI 技術訓練車輛自動駕駛，但這受到美國當局的審查。

特斯拉預期，人形機器人 Optimus 未來有望自行組裝複製 (圖片：AFP)

有分析師問及 AI 是否可以幫助特斯拉 (TSLA-US) 製造汽車時，馬斯克的態度並不那麼樂觀。馬斯克稱：「我認為 AI 不會很快幫助特斯拉製造汽車，若如此，我們任何人都沒有工作的意義。」

近期傳出身為 OpenAI 的聯合創始人的馬斯克正秘密籌組一支 AI 研發團隊，希望開發 OpenAI 開發的聊天機器人 ChatGPT 的替代品。

馬斯克並未直接證實此消息，但他指出：「我有點擔心 AI，我們需要某種監管機構或監督 AI 發展的機構，確保它的運作符合公眾利益，這是一項非常危險的技術。我擔心我可能已經做了一些事情來加速它。」

馬斯克說：「特斯拉致力於使汽車安全駕駛是明顯有用的 AI。特斯拉在 AI 方面做得很好。AI 方面讓我備感壓力。我不知道該說些什麼。」

馬斯克去年底曾推文表示，他認為 ChatGPT 嚇人的好。人們離危險的強大 AI 不遠了，他也在近期抨擊 OpenAI 與其創辦宗旨背道而馳，已變成一家閉源的營利性公司，被微軟有效控制。