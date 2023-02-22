特斯拉傳進軍電動車產業鏈上游 鋰礦商跌跌不休

綠能趨勢帶動鋰電池需求暴增，但眾家鋰礦商股價最近卻處在低氣壓，原因之一是上周傳出特斯拉有意收購加拿大鋰礦商 Sigma Lithium，實現自行開採的願望。

Albemarle(ALB-US) 上周五下跌近 10% 後，周一隨美股休市，到了周二 (21 日) 下跌超過 6%。Livent(LTHM-US) 繼上周五下跌 9%，本周二再跌逾 3%，已經連三天下滑。美國主要的公開上市鋰生產商 Piedmont Lithium(PLL-US)，上周五挫跌 12%，本周二再下挫 1.36%。

特斯拉早就想自行開採鋰礦，執行長馬斯克曾經形容，開採鋰礦就像「印鈔票」一樣賺錢。

特斯拉去年 9 月提交內容與研擬在德州興建鋰精煉廠有關的文件，如果落實，將擴大其在德州的版圖。金融時報 (FT) 去年 10 月曾報導，特斯拉曾和礦業巨擘嘉能可 (Glencore) 洽商入股，但最終談判告吹。

鋰礦價格在一年前觸頂後已下滑，Benchmark Mineral Intelligence 的鋰價指數今年來下跌 1.7%，但與去年同期相比仍上漲 34%。該指數反映碳酸鋰和氫氧化鋰的加權平均價格，兩者是最主要的鋰化學物質。

根據文件，特斯拉提議在德州墨西哥灣沿岸、Corpus Christi 港都附近興建的設施，將是北美首見的鋰設施，預定 2024 年底以前可以進入商業運轉階段。

不只特斯拉，通用汽車 (GM-US) 也斥資 6.5 億美元，投資加拿大礦商 Lithium Americas(LAC-US)。

另一個打擊鋰礦企業的消息來自德意志銀行研究報告，分析師 Emmanuel Rosner 表示，據傳中國寧德時代 (300750-CN) 折價把電池供應給國電動車商，希望在鋰價緩慢反轉之際，贏得更多訂單。

Albemarle、Piedmont 和 Livent 三大鋰礦商股價雖然下跌，但三者過去一年來和今年的表現仍跑贏大盤。Albemarle、Piedmont 過去一年來都上漲 30%，Livent 累積漲幅略超過 3%，標普 500 同期下跌 8%。

今年以來，Albemarle 上漲 14%，Piedmont 上漲 43%，Livent 上漲 18%，同樣跑贏標普 500 同期約 5% 的漲幅。