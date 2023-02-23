馬斯克：特斯拉新工程總部落在加州

美國電動車巨頭特斯拉執行長馬斯克週三 (22 日) 會見美國加州州長 Gavin Newsom 討論工廠擴建問題，同時他還宣布加州為特斯拉的新工程總部，有望加快推動自動駕駛和機器人技術。

馬斯克曾在 2021 年將特斯拉總部從加州灣區遷至德州奧斯汀後嚴厲批評加州的法規和稅收，不過，他並未完全放棄加州，從通用汽車 (GM-US) 和豐田汽車的合資企業手中收購了加州佛利蒙的一家工廠，該廠持續運營至今，今年產量預計將提高至超過 60 萬輛。

馬斯克週三會見美國加州州長 Gavin Newsom，並參觀加州的特斯拉新工程總部。馬斯克受訪時表示：「這是惠普最初的總部，很高興能將這裡作為特斯拉全球工程總部。」

消息人士指出，雙方預計將重點討論特斯拉在加州創造就業機會和進行擴張的計畫。此次擴張重點招聘精通研發和人工智慧的工程師，有助於加快推動特斯拉自動駕駛和機器人技術。

特斯拉本次加州擴張主要招聘精通研發和人工智慧的工程師 (圖片：AFP)

馬斯克透露：「將特斯拉工程總部放在加州意味著加州實際上是特斯拉的總部所在地，我們是一家有雙總部的公司。」

馬斯克強調，特斯拉在加州仍然是個主要企業，並且正擴大運營，這為加州帶來 166 億美元的經濟活動，等於天天為加州的經濟注入 4440 萬美元。

聖克拉拉大學 (SCU) 副教授 Stephen F. Diamond 指出，這提醒人們注意特斯拉在加州取得成功的優勢，並且確實表明馬斯克在將總部遷至德州時犯了一個戰略錯誤。

晨星股票分析師 Seth Goldstein 點評：「鑑於加州灣區是許多領先科技公司所在地，特斯拉的工程總部設在那是有道理的，以此來吸引頂尖人才。」

在此之際，特斯拉正面臨加州監管審查。加州機動車輛管理局 (DMV) 已正式指控特斯拉，在其駕駛輔助項目 (Autopilot 和全自動駕駛) 有欺騙行銷和廣告的行為。

特斯拉 (TSLA-US) 週三走升 1.77% 至每股 200.86 美元，重返 200 美元大關。