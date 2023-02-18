墨西哥外長：特斯拉將很快確認在當地建超級工廠

根據墨西哥外交部長披露的最新消息顯示，特斯拉很快會確認選擇墨西哥作為其新的超級工廠所在地。

馬斯克去年 12 月表示，特斯拉即將選定下一家超級工廠的地點。特斯拉目前共有四家超級工廠，分別位於中國上海、德國柏林、美國德克薩斯州奧斯汀和加州弗里蒙特。

墨西哥外交部長厄伯拉特 (Marcelo Ebrard) 週五 (17 日) 透露，特斯拉將很快確認選擇墨西哥作為下一家超級工廠的所在地，馬斯克計劃與墨西哥總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador) 通話。

馬斯克計劃與墨西哥總統通話 (圖片：AFP)

厄伯拉特稱：「我們很快就會確認，這家非常重要、非常接近我們正在推動的電動交通優先事項的公司，已經選擇在墨西哥擴大業務。」

厄伯拉特拒絕透露特斯拉的具體選址，僅表示：「電話會將談到這個問題。」

特斯拉在墨西哥建廠的潛在選址已浮出水面，墨西哥總統羅培茲歐布拉多透露，位於美國邊境的新萊昂州和墨西哥中部的伊達爾戈州是爭奪這項令人垂涎的投資的兩個優先選項。

然而，分析師指出，無論特斯拉在什麼地方建廠，特斯拉都將依賴當地政府，才得以利用墨西哥緊張的能源供應，並面臨從可再生能源中獲取大量電力的困境。

專門研究能源的 Holland & Knight 律師 Claudio Rodriguez 表示：「現在的政治問題非常重要，這是一個很好的例子，選址花落新萊昂還是伊達爾戈？這 100% 是政治問題。」

特斯拉 (TSLA-US) 週五升 3.10% 至每股 208.31 美元，今年迄今漲幅高達 92.70%。