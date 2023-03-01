「蔚小理」2月交車成績單亮眼 盤前股價齊走高

巴隆周刊（Barron"s）周三（1 日）報導，中國造車新勢力「蔚小理」（蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車）周三（1 日）美股開盤前股價走揚，原因是外界認為中國新冠疫情封鎖對經濟的影響已開始消退，「蔚小理」2 月的汽車銷量成長沒有受到影響。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 盤前漲近 1.2%、小鵬汽車 (XPEV-US) 漲近 4.5%、理想汽車 (LI-US) 漲近 5%。

中國 2 月官方公布的製造業採購經理人指數（PMI）急升到 52.6，高於經濟學者預估的 50.5，也是 2012 年 4 月來最高水準，主因為解封後需求回升，帶動製造業景氣擴張。該數據表明，在經歷緩慢成長的 2022 年後，中國經濟復甦速度比預期快，提振外界對中國企業信心。

對於中國電動車庫存而言，這也幫助中國電動車製造商在上月繳出不錯的成績。

理想汽車 2 月交付 16,620 輛電動車，高於 1 月的 15,141 輛，自 2021 年 2 月以來創下年增 97.5% 的佳績。小鵬汽車 2 月交付 6,010 輛電動車，較 1 月的 5,218 輛成長 15%；蔚來汽車 2 月交付 12,157 輛電動車，遠高 1 月的 8,506 輛，年增逾 98%。

在中國今年經濟緩慢開局後，「蔚小理」2 月的成績單看起來一點都不差。

另外，在與中國本土品牌競爭的美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 可能也會根據交付成績採取對應行動，該股盤前漲逾 1%。