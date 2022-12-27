需求疲軟、供應鏈限制 蔚來汽車大幅下調Q4交車數預期

中國電動車製造商蔚來汽車周二（27 日）表示，由於需求疲軟以及供應鏈限制，12 月的生產與交付均面臨挑戰，預估今年第四季將交付 38,500 至 39,500 輛車。該數字低於其先前預估的 43,000 至 48,000 輛，下調幅度為 10% 至 18%。

消息傳出後，蔚來汽車 (NIO-US) 美股盤前重挫 4.01%，每股暫報 10.53 美元。

外媒報導指出，由於新冠疫情在中國主要城市爆發，以及隨後在 12 月交付與生產方面的挑戰，中國電動車商都受到影響，其中蔚來汽車的產能未能達到滿載。

根據蔚來汽車先前公布的數據，11 月交付量創新高達到 14,178 輛車，年增 30.3%、月增 40.9%。該公司今年前 11 月累計交付 106,671 輛車，年增 31.8%，年度交付首次突破 10 萬輛，另外從最新預測推算，本月的交車量約介在 14,263 到 15,263 區間。

同時蔚來汽車周二還提到，最新推出的電動旗艦車款 EC7 和 ES8 預估分別在明年 5 月和 6 月開始交付。

蔚來汽車執行長李斌上周表示，明年上半年電動車銷售可能面臨挑戰，因為政府補貼削減、更廣泛的經濟放緩侵蝕中國市場需求。客戶可能會嘗試在今年年底之前下訂單，屆時政府對電動汽車的補貼預計將逐步取消。

李斌表示，供應鏈和消費者信心從疫情大流行中恢復也需要時間，他預計明年 5 月或 6 月才全面復甦。