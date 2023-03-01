〈美股早盤〉美債殖利率走高 交易員靜待經濟數據 主要指數開低

美股主要指數周三（1 日）開低，原因是受各國央行可能在為來幾個月保持鷹派立場的預測拖累，抵消中國製造業數據強勁帶來的樂觀情緒，美國 10 年期公債殖利率攀升至近 4%。此外，交易員靜待美國經濟數據出爐。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 20 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 0.15%，標普 500 指數跌近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.8%。

美股開盤前，主要指數期貨波動，因市場猜測各國央行可能在未來幾個月保持鷹派立場，拖累股止上漲。其中標普 500 指數期貨在小幅上漲後出現波動，此前有一系列數據顯示，中國經濟正朝著更強勁的復甦方向發展，中國 2 月製造業採購經理人指數（PMI）創下 10 年來新高。

個股方面，美國諾瓦瓦克斯（Novavax）醫藥公司盤前股價暴跌，此前該公司警告對繼續經營能力存在嚴重懷疑；電動車新創公司 Rivian 因供應鏈影響，盤前股價下挫。

其他消息方面，最新數據顯示，德國 2 月通膨意外升溫，讓歐洲央行（ECB）的任務進一步複雜化。數據顯示，德國 2 月調和消費者物價指數（CPI）年升 9.3%，遠高市場預期的 9% 與前值 9.2%。此外，本周歐洲其他地區的通膨指標均超標。

目前市場已定價歐元區的終點利率為 4%，預料 ECB 到 2024 年 2 月前都會持續升息。債券交易員還認為，美國聯準會（Fed）今年降息的機率較 1 個月以前有所降低。

Generali Investments 策略師在月度展望報告中寫道：「2 月給決策官員可能訊續將通膨壓低至目標水準的希望潑了盆冷水。」

截至台北時間周三（1 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.28%，至每股 205.13 美元

特斯拉「投資者日」活動將於美東時間周三下午 4 點（台灣時間凌晨 5 點）舉行，馬斯克之前所提出的「Master Plan」第三階段計畫也即將揭曉。市場預期將公布一體化壓鑄、儲能、第三代車型平台及 Model Q 等內容。此外，外媒報導指出，特斯拉準備對 Model Y 車型進行生產改造，該計畫名為「Project Juniper」，投產目標為 2024 年。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 10.36%，至每股 17.30 美元

電動車新創公司 Rivian 美股盤前跌近 9%，此前該公司上季營收報 6.63 億美元，遠高於 2021 年同期的 5,400 萬美元、淨損報 17.23 億美元，也較 2021 年同期有所收窄，但上季與去年營收均未能達到華爾街分析師預期。

Novavax(NVAX-US) 早盤下跌 25.83%，至每股 6.87 美元

美國諾瓦瓦克斯（Novavax）醫藥公司美股開盤前股價跳水，暴跌逾 27%。該公司去年第四季營收報 3.574 億美元，遠低分析師預期的 3.803 億美元；上季每股虧損 2.28 美元，遠高分析師預估的虧損 1.15 美元。由於營收和融資來源存有不確定性，嚴重懷疑該公司持續經營能力。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月製造業 PMI 終值預期 47.8，前值 47.8

美國 1 月營建支出月率預期 48，前值 47.4

美國 2 月 ISM 製造業指數預期 48，前值 47.4

華爾街分析：

美國銀行全球研究（BofA Global Research）表示，聯準會（Fed）可能將利率上調至近 6%，原因是美國強勁的消費者需求和緊張的勞動力市場將迫使 Fed 在更長時間內對抗通膨。該機構預估的數字遠高交易員去年 9 月訂價的 5.4% 峰值。

評級機構穆迪預估，美國今年實質國內生產毛額 (GDP) 增長 0.9%，並維持明年 GDP 增長 1.1% 的預期。穆迪預料美國經濟今年陷入停滯，上半年將溫和增長，而下半年將小幅收縮，並料第三季和第四季實質 GDP 將萎縮約 1%。