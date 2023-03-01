為削減成本 通用汽車傳將裁員數百人

全球企業的裁員潮持續延燒，有知情人士在週二 (28 日) 表示，美國通用汽車 (GM-US) 也正計畫裁減數百個職位，以削減成本。

知情人士透露，裁員計劃於週二在內部宣布，影響大約 500 名員工，並且分布在公司各個職能部門。

通用汽車隨後也證實了相關消息，指出此次裁員反映出公司正致力於績效校準和管理人員流失曲線，作為成本削減工作的一部分，並且表示此輪行動將會影響全球部分受薪員工和高管。

通用汽車人資主管 Arden Hoffma 在內部信中提及，為了達成未來 2 年內減少 20 億元支出的目標，必須削減公司、管理費用和其他雜支。

目前，通用汽車在美國約有 58,000 名員工，全球員工人數則達到 81,000 名。知情人士也透露，美國地區將遭到裁員的員工目前已經收到通知。

通用汽車在先前的財報中預估，其核心汽車業務在 2023 年將保持強勁表現，全年歸屬股東的淨利為 87 億美元至 101 億美元，調整後息稅前獲利為 105 億美元至 125 億美元，攤薄和調整後每股獲利在 6-7 美元間。

此外，該公司預計 2023 年調整後的汽車自由現金流為 50 億美元至 70 億美元，經營活動產生的汽車現金淨額為 160 億美元至 200 億美元。

通用汽車並非是唯一通過裁員來減少成本的汽車大廠。汽車製造商福特 (F-US) 也曾表示，為專注於電動車生產，它打算在未來 3 年內在歐洲裁員 3800 人，以採用「更精簡」的架構。美電動車製造商 Rivian(RIVN-US) 也宣布將裁員 6%，以削減成本。