特斯拉在墨西哥建廠計畫獲批准 投資者日可能公布細節

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）周二（28 日）表示，美國電動車製造商特斯拉將在墨西哥北部城市蒙特雷（Monterrey）蓋新工廠。化解了外界對墨國政府可能會因水資源短缺而阻止特斯拉建廠計畫的擔憂，而關於建廠的細節可能在該公司周三（1 日）的投資者日上公布。

這項消息提振墨西哥，該國正努力把自己打造成所謂的投資近岸中心，利用新冠疫情造成的地緣政治緊張局勢和供應鏈中斷，把製造業產能從亞洲吸引到北美。

墨西哥總統歐布拉多表示，周一與特斯拉執行長馬斯克通電話後達成協議，而這將意味著一筆可觀的投資和大量的就業機會，與此同時馬斯克也瞭解墨西哥的擔憂並接受提議。另外，特斯拉可能會在周三公布更多計畫的細節。

馬斯克將於周三舉辦「投資者日」，期間他將概述他的「Master Plan」計畫第三階段。截稿前，特斯拉上述報導並未回應置評請求。

歐布拉多上周表示如果特斯拉在墨西哥蓋廠會引起水源短缺擔憂，可能就會阻止這筆投資案，隨後兩人進行通話。歐布拉多說，馬斯克已經了解水資源短缺帶來的挑戰，作為交易的一部分，該公司將做出一系列的承諾。

關於特斯拉將前往墨西哥建廠的猜測已經流傳幾個月，該工廠將成為墨西哥政府主要的投資之一。根據墨國官方數據，去年該國獲得多年來最高的外國直接投資流入，因為企業利用低成本和熟練的勞動力，使該國成為全球汽車工業中心。

然而，歐布拉多以犧牲私人資本為代價強化國家對能源市場的控制，令企業感到不安，進而阻止整體投資。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價上漲 0.06%，每股暫報 207.75 美元。