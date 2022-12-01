中國造車新勢力11月成績單出爐 蔚來、理想汽車交付量創新高

中國造車新勢力周四（1 日）陸續公布 11 月銷售數據，其中廣汽埃安以 2.87 萬輛的成績蟬聯冠軍寶座，全年 24 萬輛交付目標已經完成，理想汽車和蔚來汽車月交付量皆創新高，而小鵬汽車月交付量成長逾 1 成，相較前面兩者表現較為平淡。

截稿前，蔚來汽車 (NIO-US) 盤前股價下跌 0.7%，每股暫報 12.69 美元；理想汽車 (LI-US) 下跌 3.18%，每股暫報 21.30 美元；小鵬汽車 (XPEV-US) 下跌 5.91%，每股暫報 10.17 美元。

蔚來汽車、理想汽車 11 月交付量創歷史新高

蔚來汽車 11 月共交付 14,178 輛車，月增 40.9%，比 2022 年 6 月創紀錄的 12,961 輛高出 9%，今年前 11 個月累積交付 106,671 輛，年增 31.8%，年度交付量首次突破 10 萬輛。

蔚來汽車還計畫在 12 月加速生產與交付。倘若 12 月交付成績再創新高，將能安撫投資人緊張神經。由於利率上升、通膨、電動車競爭加劇、中國清零政策帶來的干擾，削弱投資人對估值高、成長快速的電動車股票熱情。

截至周四收盤，蔚來汽車今年股價已累積下跌約 60%，雖然該股盤前走跌，但這不能說明投資人對交付結果的看法。在中國減少部分和新冠肺炎相關的限制後，蔚來汽車昨日股價飆升近 22%。

理想汽車 11 月共交付 15,034 輛車，月增近 50%，比 2021 年 12 月創紀錄的 14,087 輛高出 7%，今年前 11 個月累積交付 112,013 輛，年增約 47%。外媒報導指出，在中國電動汽車同業中，理想汽車的蕭輛數最強之列，其股價也較大多數電動車股堅挺，截至周四收盤，理想汽車股價今年下跌約 31%。

小鵬汽車 11 月交付量成長 14%

小鵬汽車 11 月共交付 5811 輛車，月增 14%，高於 10 月的 5,101 輛，不過遠低於 2021 年 12 月創紀錄的 1.6 萬輛車，相較蔚來汽車、理想汽車來看成績稍嫌遜色。小鵬汽車今年前 11 個月累積交付 109,465 輛，年增約 33%。

外媒報導分析，小鵬汽車在產品陣容相對舊的情況下，投資人一直擔心銷售疲軟，而這也反映在其股價上，該股今年以來已下跌約 79%。

小鵬汽車表示，11 月向客戶交付 1,546 輛最新旗艦 G9 SUV，但具有挑戰性的營運背景影響該車型在某些地區的生產與交付服務，不過仍看好 G9 銷量，預估 12 月和公司的總交付量應該接近 1 萬輛。待定的交付消息推升小鵬汽車股價昨收漲 47%。

廣汽埃安 11 月成績再度力壓群雄

其他新崛起的新能源車企方面，廣汽埃安以 28,765 輛的月度數據再次力壓群雄，年增 91%，前 11 月累計銷量達 241,149 輛，年增 128%。

AITO 問界系列 11 月交付 8,260 輛車，年減 31.3%，為 3 月交付以來首次下滑，該公司表示下滑主因是由於重慶疫情反覆以及供應鏈緊張等多重影響所致；今年前 11 月共交付 6.6 萬輛。零跑汽車 11 月共交付 8,047 輛車，今年前 11 月累積交付新車 102,675 輛，年增逾 185%。