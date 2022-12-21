蔚來汽車客戶資料遭竊 被勒索近7,000萬元比特幣

中國電動車大廠蔚來 (09866-HK) 表示，去年 8 月前部分客戶資料及車輛銷售資料遭竊，被勒索 225 萬美元（新台幣 6,907 萬元）等額比特幣，已經報警處理。

蔚來首席信息安全科學家盧龍周二（20 日）在蔚來官方社區發布公告，表示在 12 月 11 日收到外部郵件，對方聲稱擁有蔚來內部數據，並威脅洩露數據，勒索 225 萬美元等額比特幣。

「在收到勒索郵件後，公司當天即成立專項小組，進行調查與應對，並第一時間向有關監管部門報告此事件。」蔚來在聲明中表示，經初步調查，被竊取數據為去年 8 月前的部分用戶基本資料和車輛銷售數據。

駭客是否翻越蔚來防火牆，蔚來高層對此表示，「目前數據被竊取的情況還在調查中。」

蔚來創始人李斌緊急在周二深夜發表聲明，他說：「非常抱歉發生這樣的事。保護好用戶信息安全是我們的責任，我們沒有做好，向大家深表歉意，會對此次事件給用戶帶來的損失承擔責任。」

一張在網路流傳的圖片顯示，有人宣稱破解蔚來大量數據，並公開叫價出售。其列出的數據涉及蔚來的經營與客戶隱私，涵蓋蔚來員工數據、訂單數據、用戶和企業代表聯繫人資料，還包括車主身份證、用戶地址，甚至車主親密關係、車主貸款等極隱私資料。

這些數據被明碼標價，價格均以比特幣為單位，比如 2.28 萬條員工數據，售價 0.15 比特幣；3.99 萬條車主身份證數據，售價 0.25 比特幣；全部數據打包，售價 1 比特幣。