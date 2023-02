輝瑞和葛蘭素史克RSV疫苗本周面臨FDA專家小組審查

在開發第一劑呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗的激烈競爭中,領先的製藥業者輝瑞 (PFE-US) 和葛蘭素史克 (GSK-US) 本周將面臨美國食品和藥物管理局 (FDA) 專家小組的審查。

該病毒每年在美國殺死大約 14000 名老年人,分析師指出,兩家業者的產品可能是首批獲得批准的病毒疫苗,有助其在估計價值 50 億至 100 億美元的市場中站穩腳跟。

FDA 計畫在 5 月前決定是否批准 60 歲及以上人群接種疫苗,其決定通常會遵循其獨立專家小組的建議。這將使接種疫情能夠在冬季傳統病毒流行季節激增之前推出。

自 1960 年代開始尋找疫苗以來,RSV 一直困擾著研究人員,但近年來對 RSV 生物學的了解增加導致開發出幾種疫苗。

Merck & Co Inc (MRK-US)、Moderna Inc (MRNA-US)、Johnson & Johnson (JNJ-US) 也都在對其自有 RSV 疫苗進行試驗。

范德比爾特大學醫學中心傳染病專家沙夫納 (William Schaffner) 博士說,「RSV 是最新一種每年都會影響我們人口的大型呼吸道病毒。」

輝瑞和葛蘭素史克去年取得領先地位;之前獨立的後期研究數據顯示,它們的疫苗可以預防 RSV 引起的呼吸道疾病。

GSK 的疫苗對 60 歲及以上人群的下呼吸道疾病預防有效率為 82.6%,對嚴重疾病的預防有效率為 94.1%。

同時,輝瑞的疫苗在預防與 RSV 相關兩種以上症狀的下呼吸道疾病方面的有效性為 66.7%,對於三種以上症狀的疾病的有效性為 85.7%。

沙夫納博士預計,當顧問小組於 2 月 28 日討論輝瑞疫苗和 3 月 1 日討論葛蘭素史克疫苗時,將對疫苗投下支持票。