大摩策略師：美股在3月將恐將面臨更多逆風

摩根士丹利策略師在報告中表示，美股的逆風因素將在 3 月份進一步加劇，股市將會因企業業績不振和高估值而承壓。

以 Michael Wilson 為首的策略師週一 (27 日) 指出，有鑑於企業獲利衰退遠未結束， 3 月是美股下一輪跌勢的高風險月份。

Wilson 表示，分析師已經停止下修對未來 12 個月內美股獲利預期，激發了部分投資人的樂觀情緒。 然而，熊市通常就是發生在財報季之際這種前景展望較平穩的時候，股市往往會提前一個月發現隨後走低。

Wilson 指出，由於基本面的不確定性很少這麼高，技術面可能會決定市場的下一波大動作。他認為本輪的反彈是一個多頭陷阱，並曾預估股市將在春季觸底。

Wilson 預測今年上半年標準普爾 500 指數將下跌 24% 至 3,000 點，並重申目前市場估值普遍偏高。

雖然最近數據表明美國經濟可能避免衰退，但該行排除聯準會 (Fed) 政策轉向的可能性，這對美股來說並不是好兆頭，因為今年以來的大幅上漲，已使美股達到 2007 年以來最昂貴水準，促使投資人攀高，美股已經進入「死亡區」。

Wilson 日前就表示，在 2009 年開始的整個流動性驅動的長期牛市中，現在正處於氧氣最稀薄時期。如今股票的風險回報「非常差」，尤其是在 Fed 距離結束貨幣緊縮政策仍遠，利率仍然走高的情況下。

摩根大通策略師 Mislav Matejka 也曾說，看多投資人恐怕很快就會因美股反彈結束而感到失望。「從歷史上看，股市通常不會在 Fed 開始降息前觸底，我們甚至在 Fed 停止升息前從未見過低點，未來仍可能出現衝擊。」